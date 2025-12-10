Артиллерия отошла на второй план: дроны обеспечивают 60% огневой мощи – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Характер войны кардинально изменился по сравнению с началом полномасштабного вторжения, и сейчас основную роль в бою играют беспилотники. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью ZDFheute Nachrichten.

По его словам, на старте войны боевые действия велись традиционными методами: с участием батальонных групп, танковых колонн и крупных подразделений пехоты. Однако с появлением большого количества различных типов беспилотников ситуация полностью изменилась.

Он подчеркнул, что сегодня невозможно представить работу командиров, штабов или процесс принятия решений без учета фактора дронов. Противодействие беспилотникам, а также уничтожение вражеских аппаратов и мест их запуска стали первоочередными задачами для каждого командира.

"Это означает, что этот фактор вышел на первый план в военных действиях. Сейчас на долю дронов приходится почти 60% всей огневой мощи. Раньше ведущую роль играла артиллерия, обеспечивавшая до 80% огневой силы противника. Теперь артиллерия отошла на второй план, на ее долю приходится лишь 40%, а на долю дронов – 60%", – уточнил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что беспилотники постоянно развиваются и совершенствуются. Многие модели включают элементы искусственного интеллекта для захвата, автоматического обнаружения и поражения целей.