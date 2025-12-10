На початку вторгнення бойові дії велись традиційними методами, зараз важливу роль відіграють дрони

Олександр Сирський (Фото: Facebook / Головнокомандувач ЗС України))

Характер війни кардинально змінився порівняно з початком повномасштабного вторгнення, і нині основну роль у бою відіграють безпілотники. Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю ZDFheute Nachrichten.

За його словами, на старті війни бойові дії велися традиційними методами: за участю батальйонних груп, танкових колон і великих підрозділів піхоти. Однак із появою великої кількості різних типів безпілотників ситуація повністю змінилася.

Він підкреслив, що сьогодні неможливо уявити роботу командирів, штабів чи процес ухвалення рішень без урахування фактору дронів. Протидія безпілотникам, а також знищення ворожих апаратів і місць їхнього запуску стали першочерговими завданнями для кожного командира.

"Це означає, що цей фактор вийшов на перший план у воєнних діях. Нині на частку дронів припадає майже 60% всієї вогневої потужності. Раніше провідну роль грала артилерія, що забезпечувала до 80% вогневої сили противника. Тепер артилерія відійшла на другий план, на її частку припадає лише 40%, а частку дронів – 60%", – уточнив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що безпілотники постійно розвиваються та вдосконалюються. Багато моделей мають елементи штучного інтелекту для захоплення, автоматичного виявлення та ураження цілей.