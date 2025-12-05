Сирський: У ЗСУ паритет із росіянами в дронах, а артснарядів у окупантів вдвічі більше

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Україна та Росія застосовують приблизно однакову кількість безпілотників на полі бою, водночас держава-агресор, як і раніше, переважає в артилерії. Про це в інтерв’ю британському каналу Sky News повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, Росія щодня випускає по позиціях українських військ на фронті від 4000 до 5000 дронів-камікадзе, а також від 1500 до 2000 дронів, що скидають бомби.

Сирський зазначив, що Україна відповідає таким самим, а подекуди й більшим обсягом.

"У плані дронів зараз приблизно паритет. Наразі ми запускаємо трохи більше FPV-дронів, ніж росіяни", – сказав він.

Головком уточнив, що Збройні сили Росії все ще мають удвічі більше артилерійських боєприпасів, ніж Україна, але використання безпілотників ускладнює ефективне застосування артилерії. Зараз 60% ударів завдаються дронами, акцентував він.

У липні повідомлялося, що Росія щодоби застосовує проти Сил оборони близько 27 000 артилерійських снарядів різних калібрів. Це приблизно у 1,6 раза менше, ніж було майже рік тому.

У серпні Зеленський повідомляв, що українські військові переважають за кількістю FPV-дронів.