Сухопутні війська пояснили, чому не може бути мови про повне заміщення артилерії дронами
Наразі у війні Росії проти України не може бути мови про повне заміщення артилерійських засобів безпілотниками на тлі певних обмежень можливостей дронів. Про це повідомило управління комунікацій Сухопутних військ Збройних Сил України у відповідь на запит LIGA.net.
У командуванні констатували, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тактика та способи застосування підрозділів, залучених до вогневого ураження, зазнали змін.
Ці зміни характеризуються набуттям підрозділами БпЛА значної ролі у вогневому ураженні особового складу та техніки окупантів, а також у завданні далекобійних ударів по об'єктах росіян.
"Попри це, на сьогодні не може бути мови про повне заміщення артилерійських засобів безпілотними системами", – йдеться у відповіді.
У Сухопутних військах уточнили, що це обумовлено певними обмеженнями використання дронів, такими як вплив погодних умов, дальність ураження та специфіка завдань, які можуть виконати лише артилерійські підрозділи.
- 4 березня 2025 року тодішній прем'єр Шмигаль заявив, що, починаючи з цього року, Україна зможе повністю забезпечувати свої потреби в артилерії.
- У квітні Сметанін повідомляв, що Україна виробляє більше самохідної артилерії, аніж усі країни вільного світу разом узяті.
- Водночас, за даними Міноборони, Україна здатна виробляти до 10 млн дронів на рік за умови належного фінансування.
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