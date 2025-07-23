Сухопутні війська пояснили, чому не може бути мови про повне заміщення артилерії дронами
Безпілотник (Ілюстративне фото: Генштаб)

Наразі у війні Росії проти України не може бути мови про повне заміщення артилерійських засобів безпілотниками на тлі певних обмежень можливостей дронів. Про це повідомило управління комунікацій Сухопутних військ Збройних Сил України у відповідь на запит LIGA.net.

У командуванні констатували, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тактика та способи застосування підрозділів, залучених до вогневого ураження, зазнали змін.

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Ці зміни характеризуються набуттям підрозділами БпЛА значної ролі у вогневому ураженні особового складу та техніки окупантів, а також у завданні далекобійних ударів по об'єктах росіян.

"Попри це, на сьогодні не може бути мови про повне заміщення артилерійських засобів безпілотними системами", – йдеться у відповіді.

У Сухопутних військах уточнили, що це обумовлено певними обмеженнями використання дронів, такими як вплив погодних умов, дальність ураження та специфіка завдань, які можуть виконати лише артилерійські підрозділи.

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