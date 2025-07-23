Сухопутные войска объяснили, почему не может быть речи о полном замещении артиллерии БпЛА

Существуют задачи, которые могут выполнить только артиллерийские подразделения, констатировали в ВСУ

Беспилотник (Иллюстративное фото: Генштаб)

Сейчас в войне России против Украины не может быть речи о полном замещении артиллерийских средств беспилотниками на фоне определенных ограничений возможностей дронов. Об этом сообщило управление коммуникаций Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос LIGA.net.

В командовании констатировали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину тактика и способы применения подразделений, привлеченных к огневому поражению, претерпели изменения.

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Эти изменения характеризуются приобретением подразделениями БпЛА значительной роли в огневом поражении личного состава и техники оккупантов, а также в нанесении дальнобойных ударов по объектам россиян.

"Несмотря на это, на сегодня не может быть речи о полном замещении артиллерийских средств беспилотными системами", — говорится в ответе.

В Сухопутных войсках уточнили, что это обусловлено определенными ограничениями использования дронов, такими как влияние погодных условий, дальность поражения и специфика задач, которые могут выполнить только артиллерийские подразделения.