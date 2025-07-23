Сухопутные войска объяснили, почему не может быть речи о полном замещении артиллерии БпЛА
Сейчас в войне России против Украины не может быть речи о полном замещении артиллерийских средств беспилотниками на фоне определенных ограничений возможностей дронов. Об этом сообщило управление коммуникаций Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос LIGA.net.
В командовании констатировали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину тактика и способы применения подразделений, привлеченных к огневому поражению, претерпели изменения.
Эти изменения характеризуются приобретением подразделениями БпЛА значительной роли в огневом поражении личного состава и техники оккупантов, а также в нанесении дальнобойных ударов по объектам россиян.
"Несмотря на это, на сегодня не может быть речи о полном замещении артиллерийских средств беспилотными системами", — говорится в ответе.
В Сухопутных войсках уточнили, что это обусловлено определенными ограничениями использования дронов, такими как влияние погодных условий, дальность поражения и специфика задач, которые могут выполнить только артиллерийские подразделения.
- 4 марта 2025 года тогдашний премьер Шмыгаль заявил, что, начиная с этого года, Украина сможет полностью обеспечивать свои потребности в артиллерии.
- В апреле Сметанин сообщал, что Украина производит больше самоходной артиллерии, чем все страны свободного мира вместе взятые.
- В то же время, по данным Минобороны, Украина способна производить до 10 млн дронов в год при условии надлежащего финансирования.
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