Россияне ежедневно используют 27 000 артснарядов. Год назад было в полтора раза больше

По состоянию на июль 2025 года соотношение между Украиной и Россией в использовании артснарядов составляет 1:1,8 в пользу оккупантов

Российская артиллерия (Фото: ресурс оккупантов)

С начала текущего года Россия ежесуточно применяет против Сил обороны около 27 000 артиллерийских снарядов различных калибров, сообщило управление коммуникаций Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос LIGA.net. Это примерно в 1,6 раза меньше, чем было почти год назад.

По данным командования, ежесуточно оккупанты тратят около 27 000 артснарядов различных калибров – и этот показатель остается неизменным с начала 2025 года.

В августе 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что оккупанты используют в сутки более 44 000 артиллерийских боеприпасов. Тогда соотношение между Украиной и РФ составляло 1:3.

На июль 2025 года соотношение составляет уже 1:1,8, но все еще в пользу российской оккупационной армии, говорится в ответе на запрос LIGA.net.

В командовании отметили, что эти показатели могут колебаться в зависимости от условий оперативной ситуации и интенсивности ведения россиянами наступательных действий.

В частности, выше плотность артиллерийского обстрела на Покровском, Добропольском и Торецком направлениях, ниже – на Северо-Слобожанском и Приднепровском.

В феврале Сырский сообщал, что в 2024 году преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляла примерно 1:10. Но на февраль 2025 года это соотношение сократилось почти до 1:2.

17 июля Минобороны Чехии сообщило, что в рамках "чешской инициативы" Украина получила в 2025 году 850 000 артснарядов разных калибров.