Росіяни щодня використовують 27 000 артснарядів. Рік тому було у півтора раза більше
Від початку поточного року Росія щодоби застосовує проти Сил оборони близько 27 000 артилерійських снарядів різних калібрів, повідомило управління комунікацій Сухопутних військ Збройних Сил України у відповідь на запит LIGA.net. Це приблизно у 1,6 раза менше, ніж було майже рік тому.
За даними командування, щодоби окупанти витрачають близько 27 000 артснарядів різних калібрів – і цей показник залишається незмінним від початку 2025 року.
У серпні 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що окупанти використовують на добу понад 44 000 артилерійських боєприпасів. Тоді співвідношення між Україною та РФ становило 1:3.
На липень 2025 року співвідношення становить вже 1:1,8, але все ще на користь російської окупаційної армії, йдеться у відповіді на запит LIGA.net.
У командуванні наголосили, що ці показники можуть коливатися залежно від умов оперативної ситуації та інтенсивності ведення росіянами наступальних дій.
Зокрема, вища щільність артилерійського обстрілу на Покровському, Добропільському та Торецькому напрямках, нижча – на Північно-Слобожанському та Придніпровському.
- У лютому Сирський повідомляв, що у 2024 році перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Але на лютий 2025 року це співвідношення скоротилося майже до 1:2.
- 17 липня Міноборони Чехії повідомило, що у межах "чеської ініціативи" Україна отримала у 2025 році 850 000 артснарядів різних калібрів.
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