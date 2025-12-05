Сырский: У ВСУ паритет с россиянами в дронах, а артснарядов у оккупантов вдвое больше

По состоянию на декабрь 60% ударов на поле боя наносятся дронами, акцентировал главком ВСУ

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Украина и Россия применяют примерно одинаковое количество беспилотников на поле боя, при этом государство-агрессор по-прежнему преобладает в артиллерии. Об этом в интервью британскому каналу Sky News сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, Россия ежедневно выпускает по позициям украинских войск на фронте от 4000 до 5000 дронов-камикадзе, а также от 1500 до 2000 дронов, сбрасывающих бомбы.

Сырский отметил, что Украина отвечает таким же, а иногда и большим объемом.

"В плане дронов сейчас примерно паритет. Сейчас мы запускаем чуть больше FPV-дронов, чем россияне", – сказал он.

Главком уточнил, что Вооруженные силы России все еще имеют вдвое больше артиллерийских боеприпасов, чем Украина, но использование беспилотников затрудняет эффективное применение артиллерии. Сейчас 60% ударов наносятся дронами, акцентировал он.

В июле сообщалось, что Россия ежесуточно применяет против Сил обороны около 27 000 артиллерийских снарядов различных калибров. Это примерно в 1,6 раза меньше, чем было почти год назад.

В августе Зеленский сообщал, что украинские военные преобладают по количеству FPV-дронов.