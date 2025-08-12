Зеленский назвал соотношение в артиллерии и FPV-дронах армии России и ВСУ
Валерия Кондратова
редактор LIGA.net
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Россияне имеют преимущество над Силами обороны в артиллерии, в то же время украинские военные преобладают по количеству FPV-дронов. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.
"Примерно на сегодня артиллерия 1:2,4 в сторону противника. Дроны FPV – 1:1,4 в нашу пользу. Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1:1,4, хотя мы считаем 1:2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1:4 могли бы в нашу пользу", – сказал президент.
Читайте также
Он подчеркнул, что Украина в настоящее время ищет финансирование у европейских партнеров.
Зеленский добавил, что сейчас соотношение личного состава по количеству составляет 1:3 в пользу оккупантов.
- 3 июля Минобороны сообщало, что Украина способна производить до 10 млн дронов в год при условии надлежащего финансирования.
- С начала текущего года Россия ежесуточно применяет против Сил обороны около 27 000 артиллерийских снарядов различных калибров. Это примерно в 1,6 раза меньше, чем было почти год назад.
Комментарии (0)