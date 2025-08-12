Зеленский назвал соотношение в артиллерии и FPV-дронах армии России и ВСУ

Соотношение в FPV-дронах могло бы быть 1:4 в пользу Украины, но не хватает финансирования, констатировал президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россияне имеют преимущество над Силами обороны в артиллерии, в то же время украинские военные преобладают по количеству FPV-дронов. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

"Примерно на сегодня артиллерия 1:2,4 в сторону противника. Дроны FPV – 1:1,4 в нашу пользу. Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1:1,4, хотя мы считаем 1:2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1:4 могли бы в нашу пользу", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина в настоящее время ищет финансирование у европейских партнеров.

Зеленский добавил, что сейчас соотношение личного состава по количеству составляет 1:3 в пользу оккупантов.