Зеленський назвав співвідношення в артилерії та FPV-дронах армії Росії та ЗСУ
Валерія Кондратова
редакторка LIGA.net
Тетяна Ланчуковська
Редактор новин LIGA.net
Росіяни мають перевагу над Силами оборони в артилерії, водночас українські військові переважають за кількістю FPV-дронів. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.
"Приблизно на сьогодні артилерія 1:2,4 у бік противника. Дрони FPV – 1:1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1:1,4, хоча ми вважаємо 1:2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1:4 могли б на нашу користь", – сказав президент.
Він наголосив, що Україна зараз шукає фінансування у європейських партнерів.
Зеленський додав, що наразі співвідношення особового складу щодо кількості становить 1:3 на користь окупантів.
- 3 липня Міноборони повідомляло, що Україна здатна виробляти до 10 млн дронів на рік за умови належного фінансування.
- Від початку поточного року Росія щодоби застосовує проти Сил оборони близько 27 000 артилерійських снарядів різних калібрів. Це приблизно у 1,6 раза менше, ніж було майже рік тому.
