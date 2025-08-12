Зеленський назвав співвідношення в артилерії та FPV-дронах армії Росії та ЗСУ

Співвідношення у FPV-дронах могло б бути 1:4 на користь України, але не вистачає фінансування, констатував президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіяни мають перевагу над Силами оборони в артилерії, водночас українські військові переважають за кількістю FPV-дронів. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

"Приблизно на сьогодні артилерія 1:2,4 у бік противника. Дрони FPV – 1:1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1:1,4, хоча ми вважаємо 1:2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1:4 могли б на нашу користь", – сказав президент.

Він наголосив, що Україна зараз шукає фінансування у європейських партнерів.

Зеленський додав, що наразі співвідношення особового складу щодо кількості становить 1:3 на користь окупантів.