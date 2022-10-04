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Асимметричные атаки России участятся, НАТО должна быть готова к ним – Эстония

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 14:23
Асимметричные атаки России участятся, НАТО должна быть готова к ним – Эстония - Фото
Ханно Певкур (Скриншот видео)

Россия продолжит совершать асимметричные атаки на инфраструктуру Запада, НАТО должна быть готова быстро реагировать на них. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур на Варшавском форуме безопасности.

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По его словам, несмотря на хорошую разведку, НАТО не может знать "что творится в голове Путина" и надо быть готовым к тому, что ситуации, подобные диверсиям на газопроводах Северный поток, повторятся.

"То, что мы видели за последний месяц и также за последнюю неделю, включая атаки на Северный поток, означает, что в будущем мы, возможно, будем все чаще сталкиваться с такими асимметричными атаками – по нашей инфраструктуре, по разным объектам, разными кибератаками. Мы должны быть готовы к этому", – сказал он.

Певкур подчеркнул, что для НАТО и союзников важно очень быстро реагировать на угрозы.

"Нам нужно понимать, как быстро мы можем принять решение на политическом уровне, а также на практике. Как быстро мы сможем перебросить силы в разные точки восточного фланга, если это потребуется", – сказал Певкур.

Наталія Медведєва
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нато северный поток эстония Ханно Певкур
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