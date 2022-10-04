Асимметричные атаки России участятся, НАТО должна быть готова к ним – Эстония
Россия продолжит совершать асимметричные атаки на инфраструктуру Запада, НАТО должна быть готова быстро реагировать на них. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур на Варшавском форуме безопасности.
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По его словам, несмотря на хорошую разведку, НАТО не может знать "что творится в голове Путина" и надо быть готовым к тому, что ситуации, подобные диверсиям на газопроводах Северный поток, повторятся.
"То, что мы видели за последний месяц и также за последнюю неделю, включая атаки на Северный поток, означает, что в будущем мы, возможно, будем все чаще сталкиваться с такими асимметричными атаками – по нашей инфраструктуре, по разным объектам, разными кибератаками. Мы должны быть готовы к этому", – сказал он.
Певкур подчеркнул, что для НАТО и союзников важно очень быстро реагировать на угрозы.
"Нам нужно понимать, как быстро мы можем принять решение на политическом уровне, а также на практике. Как быстро мы сможем перебросить силы в разные точки восточного фланга, если это потребуется", – сказал Певкур.
- Вечером 26 сентября операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитках. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов.
- ЦРУ предупреждало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них.
- Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ.
- 28 сентября обнаружено четвертое место разрыва труб.
- По информации CNN, в день диверсий в этом районе Балтийского моря видели подлодки РФ.
- 29 сентября НАТО назвала повреждение Северных потоков "умышленным, безрассудным, безответственным саботажем".
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