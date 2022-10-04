Асимметричные атаки России участятся, НАТО должна быть готова к ним – Эстония

Россия продолжит совершать асимметричные атаки на инфраструктуру Запада, НАТО должна быть готова быстро реагировать на них. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур на Варшавском форуме безопасности.

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По его словам, несмотря на хорошую разведку, НАТО не может знать "что творится в голове Путина" и надо быть готовым к тому, что ситуации, подобные диверсиям на газопроводах Северный поток, повторятся.

"То, что мы видели за последний месяц и также за последнюю неделю, включая атаки на Северный поток, означает, что в будущем мы, возможно, будем все чаще сталкиваться с такими асимметричными атаками – по нашей инфраструктуре, по разным объектам, разными кибератаками. Мы должны быть готовы к этому", – сказал он.

Певкур подчеркнул, что для НАТО и союзников важно очень быстро реагировать на угрозы.

"Нам нужно понимать, как быстро мы можем принять решение на политическом уровне, а также на практике. Как быстро мы сможем перебросить силы в разные точки восточного фланга, если это потребуется", – сказал Певкур.

Наталія Медведєва

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