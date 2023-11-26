Атака дронов 25 ноября зацепила Патриарший собор УГКЦ в Киеве – фото
Патриарший собор Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви был поврежден во время массированного налета российских "шахедов" 25 ноября. Об этом сообщил официальный сайт УГКЦ.
Один из "шахедов" был сбит недалеко от Патриаршего собора и резиденции главы УГКЦ. Ударная волна повредила двери и выбила стекла. Многоэтажный жилой дом возле собора пострадал сильнее.
По данным УГКЦ, были повреждены шесть окон в подвальном помещении собора, взрывной волной выбило стеклопакеты. Повреждена фурнитура и дверные замки на четырех дверях храма.
В резиденции главы УГКЦ также повреждена фурнитура трех дверей.
Незначительные повреждения есть и на фасаде Патриаршего собора, на его территории были собраны обломки беспилотника, про которые глава УГКЦ Святослав (Шевчук) пошутил, что у церкви будут "оригинальные сувениры" в обмен на подарки от святого Николая.
В ночь на 25 ноября российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.
- С ночи на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала ПВО.
- От падения обломков было двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс.
- Минэнерго сообщило, что в общей сложности из-за атаки без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части столицы.
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