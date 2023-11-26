Атака дронів 25 листопада зачепила Патріарший собор УГКЦ у Києві – фото

Патріарший собор Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви було пошкоджено під час масованого нальоту російських "шахедів" 25 листопада. Про це повідомив офіційний сайт УГКЦ.

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Один із "шахедів" був збитий неподалік Патріаршого собору та резиденції глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна. Багатоповерховий житловий будинок біля собору постраждав сильніше.

За даними УГКЦ, було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні собору, вибуховою хвилею вибило склопакети. Пошкоджено фурнітуру та дверні замки на чотирьох дверях храму.

У резиденції глави УГКЦ також пошкоджено фурнітуру трьох дверей.

Незначні пошкодження є і на фасаді Патріаршого собору, на його території було зібрано уламки безпілотника, про які глава УГКЦ Святослав (Шевчук) пожартував, що церква матиме "оригінальні сувеніри" в обмін на подарунки від святого Миколая.

У ніч проти 25 листопада російські загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 із 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

З ночі на 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала ППО.

Від падіння уламків було двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес.

Міненерго повідомило, що загалом через атаку без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці.

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