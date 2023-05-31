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Атака на Москву. У Байдена и публично, и частно сказали, что против, но помогать продолжат

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 17:05
Атака на Москву. У Байдена и публично, и частно сказали, что против, но помогать продолжат - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена как публично, так и в частном порядке дала понять украинцам, что Штаты не поддерживают атаки на российскую территорию. Однако США продолжат помогать Украине защищать от оккупантов свои земли. Об этом заявил в комментарии CNN координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя атаку дронов на Москву.


"Мы собираемся продолжать давать им то, что им нужно для самообороны и защиты своей территории, украинской земли, но мы не поддерживаем нападения на Россию", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что украинцы имеют право на самооборону, и США за последние 15 месяцев "почти ничего не делали, кроме как помогали им защищаться и защищать свою территорию от этой российской агрессии".

По словам Кирби, США не хотят поощрять удары по РФ или способствовать им, так как не хотят эскалации войны и еще большего насилия, которое уже обрушилось на украинцев.

При этом у Белого дома пока нет выводов по поводу того, кто стоит за атакой дронов на Москву.

"Мы все еще пытаемся получить здесь информацию и разработать какое-то представление о том, что произошло… Но я не могу сказать вам, что у нас есть какая-либо окончательная информация на данный момент", – сказал Кирби.

  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
  • США по-прежнему не поддерживают атаки на территории России. Британский министр иностранных дел Клеверли сказал, что Украина в праве использовать силу вне своих границ для защиты от РФ. В ООН заявили, что против любых ударов по мирным жителям, но нельзя сравнивать атаку на Москву с постоянными обстрелами украинских городов.

Читайте также: Война на Рублевке. Как удар беспилотниками по Москве угрожает российской элите

Оксана Житнюк
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