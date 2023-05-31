Атака на Москву. У Байдена і публічно, і приватно сказали, що проти, але допомагати продовжать

Адміністрація президента США Джо Байдена як публічно, так і приватно дала зрозуміти українцям, що Штати не підтримують атаки на російську територію. Проте США продовжуватимуть допомагати Україні захищати від окупантів свої землі. Про це заявив у коментарі CNN координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, коментуючи атаку дронів на Москву.

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"Ми збираємося продовжувати давати їм те, що їм потрібне для самооборони та захисту своєї території, української землі, але ми не підтримуємо нападів на Росію", – сказав Кірбі.

Він наголосив, що українці мають право на самооборону, і США за останні 15 місяців "майже нічого не робили, окрім як допомагали їм захищатися та захищати свою територію від цієї російської агресії".

За словами Кірбі, США не хочуть заохочувати удари по РФ чи сприяти їм, оскільки не хочуть ескалації війни та ще більшого насильства, якого вже зазнають українці.

Водночас Білий дім поки що не має висновків з приводу того, хто стоїть за атакою дронів на Москву.

"Ми все ще намагаємося отримати тут інформацію та розробити якесь уявлення про те, що сталося… Але я не можу сказати вам, що у нас є якась остаточна інформація на цей час", – сказав Кірбі.

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

США, як і раніше, не підтримують атаки на території Росії. Британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ. В ООН заявили, що проти будь-яких ударів по мирних мешканцях, але не можна порівнювати атаку на Москву з постійними обстрілами українських міст.

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