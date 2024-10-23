Атаки России по Черному морю угрожают мировой продуктовой безопасности – Стармер

По словам британского премьера, Путин атаками по Черному морю вредит миллионам людей в мире

Кир Стармер (Фото: страница политика в Х)

Атаки России по Черному морю угрожают глобальной продовольственной безопасности. С таким заявление выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Reuters со ссылкой на его пресс-службу.

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"Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться", — сказал Стармер.

Он отметил, что атаки по черноморским портам на юге Украины, которые участились в последнее время, задерживают доставку продовольствия Палестине и другим странам Глобального юга. Ссылаясь на данные британской разведки, Стармер заявил, что с 5 октября по 14 октября Россия ударила по минимум четырем торговым судам в Черном море.

По словам британского премьера, российский диктатор Путин готов причинить вред "миллионам уязвимых людей" в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, ради победы "в своей варварской войне".

Из-за российских атак также было задержано отбытие судна, которое перевозило растительное масло для Всемирной продовольственной программы в Палестине. Кроме того, как отметил Стармер, не смогли вовремя отбыть суда с зерном для Египта, а также другими грузами Всемирной продовольственной программы, которые направлялись в Южную Африку.

11 сентября Россия ракетой Х-22 ударила по торговому судну в Черном море. Корабль вез зерно из Украины в Египет. Украина призвала союзников "решительно ответить" на такие действия, а в ООН выступили с традиционными осуждениями.

6 октября стало известно, что Россия ракетой "Искандер" повредила сухогруз в Одесской области.

14 октября российская армия обстреляла порт в Одессе, повредив два судна и убив одного человека. Кроме того, был поврежден склад зерновых культур.