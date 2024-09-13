Россия ударила по гражданскому судну с зерном – в ООН традиционно "осуждают"

Корабль вез зерно из Украины в Египет и был поражен РФ вечером 11 сентября

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Украина призывает партнеров "решительно ответить" на российский ракетный удар по гражданскому судну в Черном море, написал министр иностранных дел Андрей Сибига. Генеральный секретарь ООН традиционно "осудил" событие,

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"Этот российский удар является дерзкой атакой на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность в нарушение резолюции Генеральной ассамблеи ООН A.1183. Украина немедленно сообщит ООН и Международной морской организации (IMO) об этом преступлении. Мы призываем партнеров решительно ответить", – написал Сибига 12 сентября.

Между тем генсек ООН Антониу Гутерреш традиционно "осуждает любые нападения", где бы они ни происходили, на гражданских лиц и инфраструктуру – в том числе самые последние удары. О такой позиции сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

А на сайте и в соцсетях IMO нет реакции на инцидент.

Вечером 11 сентября в Черном море россияне поразили гражданское судно – корабль вез зерно из Украины в Египет и шел под флагом островного карибского государства Сент-Китс и Невис, сообщили Военно-морские силы ВСУ.

По данным военных, россияне применили крылатые ракеты, предположительно сверхзвуковые Х-22, со стратегических бомбардировщиков Ту-22.

Во время атаки РФ судно находилось вне украинского морского коридора и территориальных вод Украины, акцентировали ВМС.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что россияне поразили гражданское судно сразу после выхода из украинских территориальных вод – по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

8 ноября 2023 года страна-террорист Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии – погиб человек, были пострадавшие.

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