Росія вдарила по цивільному судну з зерном – в ООН традиційно "засуджують"

Корабель віз зерно з України до Єгипту й був уражений РФ ввечері 11 вересня

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Україна закликає партнерів "рішуче відповісти" на російський ракетний удар по цивільному судну у Чорному морі, написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Генеральний секретар ООН традиційно "засудив" подію,

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"Цей російський удар є зухвалою атакою на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в порушення резолюції Генеральної асамблеї ООН A.1183. Україна негайно повідомить ООН та Міжнародну морську організацію (IMO) про цей злочин. Ми закликаємо партнерів рішуче відповісти", – написав Сибіга 12 вересня.

Тим часом генсек ООН Антоніу Гутерреш традиційно "засуджує будь-які напади", де б вони не відбувалися, на цивільних осіб та інфраструктуру, зокрема й найостанніші удари. Про таку позицію повідомив його прессекретар Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

А на сайті та у соцмережах IMO наразі немає реакції на інцидент.

Ввечері 11 вересня у Чорному морі росіяни уразили цивільне судно – корабель віз зерно з України до Єгипту й ішов під прапором острівної карибської держави Сент-Кітс і Невіс, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

За даними військових, росіяни застосували крилаті ракети, ймовірно надзвукові Х-22, зі стратегічних бомбардувальників Ту-22.

Під час атаки РФ судно було за межами українського морського коридору та територіальних вод України, зауважували ВМС.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що росіяни уразили цивільне судно одразу після виходу з українських територіальних вод – за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

8 листопада 2023-го країна-терорист Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії – загинула людина, були постраждалі.

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