Атаки Росії по Чорному морю загрожують світовій продуктовій безпеці – Стармер

За словами британського прем'єра, Путін атаками по Чорному морю шкодить мільйонам людей у світі

Кір Стармер (Фото: сторінка політика у Х)

Атаки Росії по Чорному морю загрожують глобальній продовольчій безпеці. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Reuters з посиланням на його пресслужбу.

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"Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий поставити на карту глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися", — сказав Стармер.

Він зазначив, що атаки по чорноморських портах на півдні України, які почастішали останнім часом, затримують доставляння продовольства до Палестини та інших країн Глобального півдня. Посилаючись на дані британської розвідки, Стармер заявив, що з 5 жовтня по 14 жовтня Росія вразила щонайменше чотири торгові судна в Чорному морі.

За словами британського прем'єра, російський диктатор Путін готовий заподіяти шкоду "мільйонам вразливих людей" в Африці, Азії та на Близькому Сході заради перемоги "у своїй варварській війні".

Через російські атаки також було затримано відбуття судна, яке перевозило олію для Всесвітньої продовольчої програми в Палестині. Крім того, як зазначив Стармер, не змогли вчасно відбути судна із зерном для Єгипту, а також іншими вантажами Світової продовольчої програми, які прямували до Південної Африки.

11 вересня Росія ракетою Х-22 ударила по торговому судну у Чорному морі. Корабель віз зерно з України до Єгипту. Україна закликала союзників "рішуче відповісти" на такі дії, а в ООН виступили із традиційними осудами.

6 жовтня стало відомо, що Росія ракетою "Іскандер" пошкодила суховантажне судно в Одеській області.

14 жовтня російська армія обстріляла порт в Одесі, пошкодивши два судна та вбивши одну людину. Крім того, було пошкоджено склад зернових культур.