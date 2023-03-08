Атаковали с северного направления. Противовоздушная оборона ночью сбила два "шахеда"
08.03.2023, 10:43
Мобильная ''противошахедная'' группа ПВО ВСУ (фото — Генштаб)
В полночь 8 марта противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136, которыми российские оккупанты атаковали Украину с северного направления. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Ранее британская разведка предупреждала, что российские оккупанты начали запускать дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ, чтобы больше угрожать Киеву и отвлекать противовоздушную оборону.
- 1 марта командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские силы противовоздушной обороны сбивают около 80% российских ракет, а иногда и больше.
Читайте также: ВСУ объяснили, почему "шахеды" летят, а тревоги нет: РФ могла запустить их очень низко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии