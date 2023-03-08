Атаковали с северного направления. Противовоздушная оборона ночью сбила два "шахеда"

В полночь 8 марта противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136, которыми российские оккупанты атаковали Украину с северного направления. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

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Ранее британская разведка предупреждала, что российские оккупанты начали запускать дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ, чтобы больше угрожать Киеву и отвлекать противовоздушную оборону.

1 марта командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские силы противовоздушной обороны сбивают около 80% российских ракет, а иногда и больше.

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Вадим Ребрина

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