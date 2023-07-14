Атомных подлодок РФ не будет на параде. Разведка Британии: Из-за техники или безопасности
Российские пропагандистские СМИ сообщили, что атомные подлодки Северного флота РФ не будут участвовать в основном смотре ко Дню Военно-морского флота. Это впервые с 2017 года, когда эти лодки не будут использоваться на мероприятии. Такая ситуация может быть связана как с техническими возможностями, так и с внутренней безопасностью в РФ, говорится в своде разведки Великобритании.
Отмечается, что основной смотр флота ко Дню ВМФ России в Санкт-Петербурге состоится 30 июля 2023 года.
Текущий формат этого мероприятия был установлен в 2017 году, и это будет первый год, когда атомные подлодки не будут привлечены.
Британская разведка предполагает, что это в первую очередь может быть связано с возможностью технического обслуживания и сохранением готовности лодок к эксплуатации и обучению.
В то же время существует "реалистическая вероятность" того, что этому решению способствовали проблемы внутренней безопасности после "мятежа" террористической Группы Вагнера, отмечает ведомство.
- В конце июня британская разведка сообщала, что ВСУ могли "перенапрячь" российских захватчиков и освободить территорию, оккупированную со времен АТО.
- Разведка Великобритании отметила, что Россия пытается остановить украинское наступление, используя гораздо больше мин, чем предусмотрено военной доктриной РФ.
- Также ведомство отмечало, что Россия взыскала военные формирования из разных регионов для противодействия украинскому контрнаступлению.
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