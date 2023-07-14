Атомних підводних човнів РФ не буде на параді. Розвідка Британії: Через техніку чи безпеку
Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту РФ не братимуть участі у в основному огляді до Дня Військово-морського флоту. Це вперше з 2017 року, коли ці човни не будуть залучені до заходу. Така ситуація може бути пов'язаною як з технічними можливостями, так і з внутрішньою безпекою у РФ, йдеться у зведенні розвідки Великої Британії.
Зазначається, що основний огляд флоту до Дня ВМФ Росії у Санкт-Петербурзі відбудеться 30 липня 2023 року.
Поточний формат цього заходу було встановлено у 2017 році, і це буде перший рік, коли атомні підводні човни не будуть залучені.
Британська розвідка припускає, що це передусім може бути пов'язано з можливістю технічного обслуговування та збереженням готовності човнів для експлуатації та навчання.
Водночас існує "реалістична ймовірність" того, що цьому рішенню сприяли проблеми внутрішньої безпеки після "заколоту" терористичної Групи Вагнера, зауважує відомство.
- Наприкінці червня британська розвідка повідомляла, що ЗСУ могли "перенапружити" російських загарбників та звільнити територію, окуповану з часів АТО.
- Розвідка Великої Британії зауважила, що Росія намагається зупинити український наступ, використовуючи набагато більше мін, ніж передбачено військовою доктриною РФ.
- Також відомство зазначало, що Росія стягнула військові формування з різних регіонів для протидії українському контрнаступу.
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