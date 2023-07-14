Атомних підводних човнів РФ не буде на параді. Розвідка Британії: Через техніку чи безпеку

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту РФ не братимуть участі у в основному огляді до Дня Військово-морського флоту. Це вперше з 2017 року, коли ці човни не будуть залучені до заходу. Така ситуація може бути пов'язаною як з технічними можливостями, так і з внутрішньою безпекою у РФ, йдеться у зведенні розвідки Великої Британії.

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Зазначається, що основний огляд флоту до Дня ВМФ Росії у Санкт-Петербурзі відбудеться 30 липня 2023 року.

Поточний формат цього заходу було встановлено у 2017 році, і це буде перший рік, коли атомні підводні човни не будуть залучені.

Британська розвідка припускає, що це передусім може бути пов'язано з можливістю технічного обслуговування та збереженням готовності човнів для експлуатації та навчання.

Водночас існує "реалістична ймовірність" того, що цьому рішенню сприяли проблеми внутрішньої безпеки після "заколоту" терористичної Групи Вагнера, зауважує відомство.

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