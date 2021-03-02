Аваков: Короткоствольное оружие должны иметь только правоохранители

Глава МВД Арсен Аваков против легализации короткоствольного оружия. Он считает, что его могут иметь исключительно сотрудники правоохранительных органов. Об этом Аваков сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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"Всем почему-то хочется иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что неожиданно на входе в магазин кто-то кого-то застрелил. А вы представьте, что мы окажемся в мире, когда любой гражданин, в независимости от своей личной ситуации психики, будет обладать короткоствольным оружием. Я – против. Я за то, чтобы человек, если у него все в порядке с головой и с другими ситуациями, имел охотничье или спортивное оружие. Что касается короткоствольного оружия, им должны обладать исключительно работники правоохранительных органов, которым это надо. По крайней мере, пока", – уточнил министр.

20 января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривает также легализацию короткоствольного оружия.

В ходе последнего соцопроса группы Рейтинг право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.

Замглавы МВД Антон Геращенко высказался против легализации короткоствольного оружия.

Вадим Ребрина

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