UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Аваков: Короткоствольное оружие должны иметь только правоохранители

02.03.2021, 23:18
Аваков: Короткоствольное оружие должны иметь только правоохранители - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Глава МВД Арсен Аваков против легализации короткоствольного оружия. Он считает, что его могут иметь исключительно сотрудники правоохранительных органов. Об этом Аваков сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Всем почему-то хочется иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что неожиданно на входе в магазин кто-то кого-то застрелил. А вы представьте, что мы окажемся в мире, когда любой гражданин, в независимости от своей личной ситуации психики, будет обладать короткоствольным оружием. Я – против. Я за то, чтобы человек, если у него все в порядке с головой и с другими ситуациями, имел охотничье или спортивное оружие. Что касается короткоствольного оружия, им должны обладать исключительно работники правоохранительных органов, которым это надо. По крайней мере, пока", – уточнил министр.

  • 20 января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривает также легализацию короткоствольного оружия. 
  • В ходе последнего соцопроса группы Рейтинг право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.
  • Замглавы МВД Антон Геращенко высказался против легализации короткоствольного оружия. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
арсен аваков оружие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 