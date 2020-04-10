Аваков не знает, когда закончится карантин, но назвал предварительные сроки

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Если украинцы будут соблюдать карантин, то страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае. Об этом сообщил у себя в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что сейчас никто не знает точно, когда закончится карантин.

"Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ. Когда? Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу, тем не менее, предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно, на этом этапе, к лету", - отметил глава МВД.

По его словам, "трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена". Министр объяснил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.

"Но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая. Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину", - подчеркнул Аваков.

арантинные меры в Украине в связи с распространением коронавируса могут быть продлены до середины мая. 1 апреля Аваков заявлял , что к

Кабинет министров на своем заседании внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым в Украине введен ряд ограничительных мер. 8 апреля

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