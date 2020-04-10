Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Аваков не знает, когда закончится карантин, но назвал предварительные сроки

Аваков не знает, когда закончится карантин, но назвал предварительные сроки - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.04.2020, 06:37

По словам главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине планируется ослаблять в несколько этапов

Если украинцы будут соблюдать карантин, то страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае. Об этом сообщил у себя в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что сейчас никто не знает точно, когда закончится карантин.

"Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ. Когда? Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу, тем не менее, предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно, на этом этапе, к лету", - отметил глава МВД.

По его словам, "трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена". Министр объяснил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.

"Но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая. Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину", - подчеркнул  Аваков.

  • 1 апреля Аваков заявлял, что карантинные меры в Украине в связи с распространением коронавируса могут быть продлены до середины мая.
  • 8 апреля Кабинет министров на своем заседании внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым в Украине введен ряд ограничительных мер. 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни" - Шмыгаль

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
арсен аваков карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 