Аваков о санкциях: С прорусской пятой колонной невозможно договориться – она понимает силу
С президентом России Владимиром Путиным и пророссийской колонной невозможно договориться, СНБО работает в направлении санкций против "коллаборантов" и "врагов Украины". Об этом в программе В гостях у Гордона заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Глава МВД обсуждал с журналистом санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и сказал, что эти шаги – "стратегический выбор направления".
"Наконец стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он постоянно бьет исподтишка. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы – и мы должны с интересов Украины очень жестко и четко действовать", – сказал он.
При этом Аваков сказал, что "не призывает быть диктаторами", но поддерживает тезис: "У нас демократия, но строгая".
"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем направления санкций против врагов Украины и коллаборантов. Я думаю, что вы их увидите", – добавил Аваков.
При этом он заверил, что украинцы не увидят "повальных репрессий в адрес всех инакомыслящих".
- 3 февраля СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Медведчука.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.
- Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последние границы. В Кремле сказали, что "очень встревожены" санкциями против Медведчука.
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