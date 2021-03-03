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Аваков о санкциях: С прорусской пятой колонной невозможно договориться – она понимает силу

03.03.2021, 09:44
Аваков о санкциях: С прорусской пятой колонной невозможно договориться – она понимает силу - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

С президентом России Владимиром Путиным и пророссийской колонной невозможно договориться, СНБО работает в направлении санкций против "коллаборантов" и "врагов Украины". Об этом в программе В гостях у Гордона заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Глава МВД обсуждал с журналистом санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и сказал, что эти шаги – "стратегический выбор направления".

"Наконец стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он постоянно бьет исподтишка. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы – и мы должны с интересов Украины очень жестко и четко действовать", – сказал он.

При этом Аваков сказал, что "не призывает быть диктаторами", но поддерживает тезис: "У нас демократия, но строгая".

"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем направления санкций против врагов Украины и коллаборантов. Я думаю, что вы их увидите", – добавил Аваков.

При этом он заверил, что украинцы не увидят "повальных репрессий в адрес всех инакомыслящих".

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Марк Сировой
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арсен аваков санкции снбо виктор медведчук владимир путин
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