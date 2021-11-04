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Аваков о СНБО: Закон не предусматривает введения санкций против граждан Украины

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 21:35
Аваков о СНБО: Закон не предусматривает введения санкций против граждан Украины - Фото
Арсен Аваков (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Закон не предусматривает возможности введения санкций против граждан Украины. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире Украина 24.

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Аваков подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функции исполнительной и судебной власти, его задача выработка стратегий.

"Когда СНБО у нас превратилось – на хайпе, абсолютно на хайпе – в ситуацию штампования санкций, это было недопустимо", – заявил экс-глава МВД.

По его словам, закон не предусматривает возможности введения санкций против граждан Украины. 

"И на первом-втором СНБО была дискуссия по этому поводу... Несколько человек выступило. Но это не было поддержано", – сказал Аваков. 

Он напомнил, что состав СНБО назначает президент Украины, а это значит, по мнению Авакова, что решение СНБО – это решение президента.

"Это опять вертикализация власти без баланса". – сказал Аваков.

По его словам, бывают принципиальные ситуации, как с Виктором Медведчуком, который гражданин Украины, но ему выдвинуто подозрение в госизмене. Решение по Медведчуку было пограничным, по мнению Авакова, но его можно понять. 

Экс-министр назвал незаконной практику введения санкций против граждан Украины списками из десятков человек.

Аваков рассказал, как на заседаниях СНБО принимали решения по санкциям.

"Я приходил и ждал. И мне за пять минут до этого давали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "Слушайте, а вот эта фирма – она сюда внесена на основании чего?". Они говорят: "Как? Посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорил: "Ну оперативная справка – у меня таких справок полный стол завален, они – половина неправда, а половину надо дорабатывать. На основании чего?". Это гигантсткая проблема. Это упрощение ситуации", – рассказал бывший министр.

Аваков считает, что, помимо всего прочего, недопустимо членам СНБО так поздно давать материалы с предложениями по санкциям.

Данилову говорю: "Алексей, это же свинство!", а он: "Ну не успели размножить", – сказал экс-министр внутренних дел.

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Наталия Медведева
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санкции арсен аваков снбо Алексей Данилов
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