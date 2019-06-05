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05.06.2019, 14:19

Аваков: Я в отставку не собираюсь

Аваков: Я в отставку не собираюсь - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ни министр внутренних дел, ни глава Нацполиции в отставку идти не намерены

Министр внутренних дел Арсен Аваков не намерен писать заявление об отставке. Об этом он заявил сегодня на брифинге после заседания Кабмина, отвечая на вопрос об отставке в связи с убийством полицейскими ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Комментируя слова главы Нацполиции Сергея Князева о том, что не намерен подавать в отставку, Аваков сказал: "Я не считаю, что глава полиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит". На повторный вопрос, означает ли это, что сам Аваков тоже не напишет заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке. Но мою отставку в определенном порядке может рассмотреть этот парламент или следующий".

Аваков также напомнил, что с должностей были сняты некоторые руководители местной полиции, руководитель областного главка полиции генерал Дмитрий Ценов.

"Сегодня был проведен так называемый специальный дисциплинарный селектор по всему государству, где мы обращаем внимание всех полицейских - от отделения до главка - на профилактику среди личного состава, чтобы такие ситуации не происходили", - сказал он.

По словам министра, вчера он лично извинился перед семьей мальчика. Отвечая на вопрос, последует ли его персональная политическая ответственность за произошедшее, Аваков сказал: "Персональная ответственность министра всегда есть. И каждый министр должен быть готов отвечать перед парламентом…".

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В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец.

Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний

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Теги: отставка, мвд, арсен аваков
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