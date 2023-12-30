Авдеевка. 47 бригада: Держим Степовое и коксохим, логистика и эвакуация раненых работают

Россияне пытаются зайти в Степовое на Авдеевском направлении при поддержке артиллерии и минометов

Боец ВСУ (Фото: 47 ОМБр)

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Авдеевки, однако не могут перерезать украинскую логистику. Об этом сообщил представитель 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, враг изменяет тактику и ведет перегруппировку.

Он отметил, что при поддержке артиллерии и минометов россияне пытаются зайти в Степовое на северном фланге.

"Если говорить о коксохимическом заводе, то их усилия заканчиваются у его забора. Поставки боекомплекта, эвакуация раненых осуществляется. Еду и воду также завозят", — сказал Лазуткин.

47 бригада держит оборону на северном фланге Авдеевского направления вблизи железной дороги. Наиболее ожесточенные бои там идут в районах Степового и Авдеевского коксохимического завода.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Авдеевка. Обстановка постоянно меняется, можно где-то сделать шаг назад — генерал ВСУ.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47-я бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.

Смотрите также: Авдеевка. Bradley 47-й бригады "косит" позиции россиян в районе железной дороги точным огнем: видео боя