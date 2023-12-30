Авдеевка. 47 бригада: Держим Степовое и коксохим, логистика и эвакуация раненых работают
Боец ВСУ (Фото: 47 ОМБр)

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Авдеевки, однако не могут перерезать украинскую логистику. Об этом сообщил представитель 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг изменяет тактику и ведет перегруппировку.

Он отметил, что при поддержке артиллерии и минометов россияне пытаются зайти в Степовое на северном фланге.

"Если говорить о коксохимическом заводе, то их усилия заканчиваются у его забора. Поставки боекомплекта, эвакуация раненых осуществляется. Еду и воду также завозят", — сказал Лазуткин. 

47 бригада держит оборону на северном фланге Авдеевского направления вблизи железной дороги. Наиболее ожесточенные бои там идут в районах Степового и Авдеевского коксохимического завода.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)
Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

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