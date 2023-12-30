Авдіївка. 47 бригада: Тримаємо Степове та коксохім, логістика та евакуація поранених працюють
Російські окупанти продовжують наступати в районі Авдіївки, проте не можуть перерізати українську логістику. Про це повідомив представник 47 окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ворог змінює тактику та веде перегрупування.
Він зазначив, що за підтримки артилерії та мінометів росіяни намагаються зайти до Степового на північному фланзі.
"Якщо говорити про коксохімічний завод, то їхні зусилля закінчуються біля його паркану. Постачання боєкомплекту, евакуація поранених здійснюється. Їжу і воду також завозять", – сказав Лазуткін.
47 бригада тримає оборону на північному фланзі Авдіївського напрямку поблизу залізниці. Найбільш запеклі бої там тривають у районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.
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