Авдеевка. РФ применяет роботов, немного продвинулась, бомбит Су-25 и Ка-52: видео и карта

Уничтожение техники россиян (Фото: скриншот с видео)

В районе Авдеевки за два месяца массированного наступления россияне продвинулись на 1,5-2 км. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.

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По его словам, под Авдеевкой продолжаются активные пехотные атаки оккупантов при поддержке бронированной техники, стало больше артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.

Кроме авиабомб армия РФ увеличила активность ударных вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25.

За сутки было уничтожено один танк, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и шесть артиллерийских систем, в частности, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", еще 33 единицы техники повреждено.

Сухопутные войска обнародовали видео уничтожения САУ "Гиацинт" воинами 59 бригады, которая стоит вблизи оккупированного Донецка.

Штупун заявил, что враг продолжает строить фортификации, увеличил активность в темное время суток. За прошлый день было 53 атаки, 19 авиаударов, более 1000 обстрелов.

"За два месяца россияне продвинулись на 1,5-2 км в районе Авдеевки, они там потеряли около 20 000 человек, 200 танков, почти 400 единиц бронетехники. Коксохим остается под контролем, за вчерашний день они потеряли 508 человек, около 10 сдались в плен", — сказал военный.

Спикер ВСУ упомянул применение наземных роботизированных платформ захватчиками, но в небольшом количестве.

"Это дроны для перевозки раненых, не очень хорошая новость для нас, враг насыщает линию фронта такими технологиями", — резюмировал он.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Авдеевка. Россияне спрятались в погребе у Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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