Авдіївка. РФ застосовує роботів, трохи просунулась, бомбардує Су-25 та Ка-52 — відео та карта

Знищення техніки росіян (Фото: скриншот з відео)

У районі Авдіївки за два місяці масованого наступу росіяни просунулися на 1,5-2 км. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, під Авдіївкою тривають активні піхотні атаки окупантів за підтримки броньованої техніки, побільшало артилерійських обстрілів та авіаційних ударів.

Крім авіабомб армія РФ збільшила активність ударних вертольотів Ка-52 та штурмовиків Су-25.

За добу було знищено один танк, шість бойових броньованих машин, 13 автомобілів та шість артилерійських систем, зокрема, самохідну артилерійську установку "Гіацинт", ще 33 одиниці техніки пошкоджено.

Сухопутні війська оприлюднили відео знищення САУ "Гіацинт" воїнами 59 бригади, яка стоїть поблизу окупованого Донецька.

Штупун заявив, що ворог продовжує будувати фортифікації, збільшив активність у темний час доби. За минулий день було 53 атаки, 19 авіаударів, понад 1000 обстрілів.

"За два місяці росіяни просунулися на 1,5-2 км у районі Авдіївки, вони там втратили близько 20 000 осіб, 200 танків, майже 400 одиниць бронетехніки. Коксохім залишається під контролем, за вчора вони втратили 508 осіб, близько 10 здалися в полон", — сказав військовий.

Спікер ЗСУ згадав застосування наземних роботизованих платформ загарбниками, але у невеликій кількості.

"Це дрони для перевезення поранених, не дуже хороша новина для нас, ворог насичує лінію фронту такими технологіями", – резюмував він.

Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

Дивіться також Авдіївка. Bradley 47 бригади "косить" позиції росіян у районі залізниці точним вогнем: відео бою