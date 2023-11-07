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Авдеевка. РФ штурмует коксохим, готовит третью волну атак — город уничтожают, как Марьинку

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 11:48
Авдеевка. РФ штурмует коксохим, готовит третью волну атак — город уничтожают, как Марьинку - Фото
Разрушения в Авдеевке (Фото: скриншот с видео)

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне готовят третью волну наступления на город. Об этом он сообщил в комментарии 24 каналу.

По его словам, ситуация вокруг Авдеевского коксохимического завода сложная, но военные ее контролируют, у врага нет прорывов, все атаки отбиваются. 
Он отметил, что из-за ухудшения погоды оккупанты применяют меньше техники, однако при ее улучшении начнут третью волну наступления. 

Барабаш заявил, что стрелковые бои продолжаются круглосуточно, а все неудачи захватчики "компенсируют" ожесточенными обстрелами и авиационными ударами по городу. 

"Авдеевка постепенно становится похожей на разбитую Марьинку. До обострения 10 октября не было ни одного уцелевшего дома, а после – враг сносит по несколько домов каждый день. Авдеевка уже превращается в Марьинку. Ее просто стирали до фундамента", — сказал чиновник. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

  • Вот видео из города: президентская бригада сожгла колонну РФ.
  • Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
  • Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

Смотрите также: Оборона Авдеевки. Разгром бронеколонны россиян, выживших засыпали кассетами: видео с дрона

Дмитрий Гриниченко
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