Авдеевка. РФ штурмует коксохим, готовит третью волну атак — город уничтожают, как Марьинку

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне готовят третью волну наступления на город. Об этом он сообщил в комментарии 24 каналу.

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По его словам, ситуация вокруг Авдеевского коксохимического завода сложная, но военные ее контролируют, у врага нет прорывов, все атаки отбиваются.

Он отметил, что из-за ухудшения погоды оккупанты применяют меньше техники, однако при ее улучшении начнут третью волну наступления.

Барабаш заявил, что стрелковые бои продолжаются круглосуточно, а все неудачи захватчики "компенсируют" ожесточенными обстрелами и авиационными ударами по городу.

"Авдеевка постепенно становится похожей на разбитую Марьинку. До обострения 10 октября не было ни одного уцелевшего дома, а после – враг сносит по несколько домов каждый день. Авдеевка уже превращается в Марьинку. Ее просто стирали до фундамента", — сказал чиновник.

Вот видео из города: президентская бригада сожгла колонну РФ.

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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