RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Авдіївка. Росіяни штурмують коксохім, готують третю хвилю атак — місто знищують, як Мар'їнку

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 11:48
Авдіївка. Росіяни штурмують коксохім, готують третю хвилю атак — місто знищують, як Мар'їнку - Фото
Руйнування в Авдіївці (Фото: скриншот із відео)

Глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни готують третю хвилю наступу на місто. Про це він повідомив у коментарі 24 каналу.

За його словами, ситуація навколо Авдіївського коксохімічного заводу складна, але військові її контролюють, у ворога немає проривів, усі атаки відбиваються.
Він зазначив, що через погіршення погоди окупанти застосовують менше техніки, проте за її поліпшення почнуть третю хвилю наступу.

Барабаш заявив, що стрілецькі бої тривають цілодобово, а всі невдачі загарбники "компенсують" запеклими обстрілами та авіаційними ударами по місту.

"Авдіївка поступово стає схожою на розбиту Мар'їнку. До загострення 10 жовтня не було жодного вцілілого будинку, а після – ворог зносить по кілька будинків щодня. Авдіївка вже перетворюється на Мар'їнку. Її просто стирали до фундаменту", — сказав чиновник.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

  • Ось відео із міста: президентська бригада спалила колону РФ.
  • Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
  • Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

Дивіться також: Оборона Авдіївки. Розгром бронеколони росіян, вцілілих засипали касетами: відео з дрона

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасавдіївкавтратинаступавдіївський коксохімічний заводвіталій барабаш

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 