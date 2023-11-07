Авдіївка. Росіяни штурмують коксохім, готують третю хвилю атак — місто знищують, як Мар'їнку

Глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни готують третю хвилю наступу на місто. Про це він повідомив у коментарі 24 каналу.

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За його словами, ситуація навколо Авдіївського коксохімічного заводу складна, але військові її контролюють, у ворога немає проривів, усі атаки відбиваються.

Він зазначив, що через погіршення погоди окупанти застосовують менше техніки, проте за її поліпшення почнуть третю хвилю наступу.

Барабаш заявив, що стрілецькі бої тривають цілодобово, а всі невдачі загарбники "компенсують" запеклими обстрілами та авіаційними ударами по місту.

"Авдіївка поступово стає схожою на розбиту Мар'їнку. До загострення 10 жовтня не було жодного вцілілого будинку, а після – ворог зносить по кілька будинків щодня. Авдіївка вже перетворюється на Мар'їнку. Її просто стирали до фундаменту", — сказав чиновник.

Ось відео із міста: президентська бригада спалила колону РФ.

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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