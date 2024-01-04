Авдеевка. ВСУ: Пехота стоит в холоде, РФ бьет по логистике — видео работы Bradley и карта

Представитель 47 бригады заявил, что украинская пехота держит линию обороны под Авдеевкой в условиях постоянных обстрелов

Бои под Авдеевкой (Фото: скриншот с видео)

Россияне ежедневно атакуют Авдеевку авиацией и ракетами, украинские воины держат линию обороны вблизи города. Об этом сообщил представитель 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг постоянно бьет по городу управляемыми бомбами и ракетами.

"Системно уничтожают город. Гражданским там находиться крайне опасно. Линия столкновения не изменилась, идут позиционные бои. Наша пехота героически, в холоде, под обстрелами артиллерии и минометов держит оборону", — сказал Лазуткин.

Он отметил, что поселок Степовое на северном фланге — это зона интенсивных боев, куда могут заходить оккупанты, но их оттуда постоянно выбивают, в населенном пункте не осталось целых домов.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

"Несколько сотен гражданских остаются в городе, есть информация о детях, эвакуация будет продолжаться, город обречен на продолжение обстрелов. Сейчас нет абсолютно безопасных дорог, все пути могут быть обстрелянными, но ночью, утром и вечером можно ездить более-менее безопасно. Но мы знаем, что враг применяет FPV-дроны с тепловизорами и регулярно обстреливает артерию, которая соединяет Авдеевку с более безопасными местами", — подчеркнул представитель 47 ОМБр.

Военный заявил, что по дронам у Сил обороны есть паритет с армией РФ, но есть опасность увеличения ночных ударов беспилотникам. Одновременно захватчики стали применять меньше бронетехники из-за огромных потерь ранее.

Ранее пресс-служба соединения опубликовала видео работы боевой машины пехоты Bradley по позициям противника под Авдеевкой.

Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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