Авдіївка. ЗСУ: Піхота стоїть у холоді, РФ б'є по логістиці — відео роботи Bradley та карта

Представник 47 бригади заявив, що українська піхота тримає лінію оборони під Авдіївкою в умовах постійних обстрілів

Бої під Авдіївкою (Фото: скриншот з відео)

Росіяни щодня атакують Авдіївку авіацією та ракетами, українські воїни тримають лінію оборони поблизу міста. Про це повідомив представник 47 окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог постійно б'є по місту керованими бомбами та ракетами.

"Системно знищують місто. Цивільним там перебувати вкрай небезпечно. Лінія зіткнення не змінилася, точаться позиційні бої. Наша піхота героїчно, в холоді, під обстрілами артилерії та мінометів тримає оборону", — сказав Лазуткін.

Він зазначив, що селище Степове на північному фланзі — це зона інтенсивних боїв, куди можуть заходити окупанти, але їх звідти постійно вибивають, у населеному пункті не залишилося цілих будинків.

Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

"Кілька сотень цивільних залишаються в місті, є інформація про дітей, евакуація триватиме, місто приречене на продовження обстрілів. Зараз немає абсолютно безпечних доріг, всі шляхи можуть бути обстріляними, але вночі, вранці та ввечері можна їздити більш-менш безпечно. Але ми знаємо, що ворог застосовує FPV-дрони з тепловізорами та регулярно обстрілює артерію, яка з'єднує Авдіївку з безпечнішими місцями", — підкреслив представник 47 ОМБр.

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Військовий заявив, що стосовно дронів Сили оборони мають паритет з армією РФ, але є небезпека збільшення нічних ударів безпілотниками. Одночасно загарбники почали застосовувати менше бронетехніки через величезні втрати раніше.

Раніше пресслужба з'єднання опублікувала відео роботи бойової машини піхоти Bradley по позиціях противника під Авдіївкою.

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

ЗСУ: Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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