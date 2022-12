Авиация, военная техника, небо в огне: Минобороны показало видео дороги к Бахмуту

Министерство обороны опубликовало в Twitter видео дороги к Бахмуту – одной из самых горячих точек на фронте на сегодняшний день.

На кадрах – военная техника и авиация в небе, наносящая массированные удары.

"Бахмут – для тех, у кого есть мужество. Бахмут – город героев. Мы никогда не сдадимся. Мы победим", – сказано в подписи к видео.

Bakhmut is for those who have guts.

Bakhmut is the city of heroes.

We will never surrender.

We will win. pic.twitter.com/ytQN4bRm0S