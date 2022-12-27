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Авиация, военная техника, небо в огне: Минобороны показало видео дороги к Бахмуту

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 21:12
Авиация, военная техника, небо в огне: Минобороны показало видео дороги к Бахмуту - Фото
Скриншот

Министерство обороны опубликовало в Twitter видео дороги к Бахмуту – одной из самых горячих точек на фронте на сегодняшний день.

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На кадрах – военная техника и авиация в небе, наносящая массированные удары.

"Бахмут – для тех, у кого есть мужество. Бахмут – город героев. Мы никогда не сдадимся. Мы победим", – сказано в подписи к видео.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалась реализация предыдущих решений Ставки по отдельным участкам фронта, в частности вблизи Бахмута и Кременной.

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Оксана Житнюк
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война бахмут
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