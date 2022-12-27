Авиация, военная техника, небо в огне: Минобороны показало видео дороги к Бахмуту
Министерство обороны опубликовало в Twitter видео дороги к Бахмуту – одной из самых горячих точек на фронте на сегодняшний день.
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На кадрах – военная техника и авиация в небе, наносящая массированные удары.
"Бахмут – для тех, у кого есть мужество. Бахмут – город героев. Мы никогда не сдадимся. Мы победим", – сказано в подписи к видео.
Bakhmut is for those who have guts.— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 27, 2022
Bakhmut is the city of heroes.
We will never surrender.
We will win. pic.twitter.com/ytQN4bRm0S
Сегодня президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалась реализация предыдущих решений Ставки по отдельным участкам фронта, в частности вблизи Бахмута и Кременной.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, оккупанты поставили своей целью выйти на границы Донбасса до конца года.
- Ситуация с Бахмутом вызывает раздражение у руководства России, заявил спикер Восточной группировки ВСУ.
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