Авиация ВСУ нанесла около 20 ударов – поражено 13 районов сосредоточения оккупантов

Авиация Сил обороны Украины нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиции бронированной техники и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одну позицию зенитных ракетных комплексов, два подразделения ракетных войск и артиллерии, три склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.

На 26 сентября ориентировочное количество уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 57 200 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще 500 солдат врага, 15 танков, сбили четыре вертолета и самолет, а также сожгли десятки единиц авто- и бронетехники.

Вадим Ребрина

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