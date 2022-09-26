Авиация ВСУ нанесла около 20 ударов – поражено 13 районов сосредоточения оккупантов
26.09.2022, 19:44
Авиация ВСУ (Фото: скриншот с видео)
Авиация Сил обороны Украины нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиции бронированной техники и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одну позицию зенитных ракетных комплексов, два подразделения ракетных войск и артиллерии, три склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.
- На 26 сентября ориентировочное количество уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 57 200 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще 500 солдат врага, 15 танков, сбили четыре вертолета и самолет, а также сожгли десятки единиц авто- и бронетехники.
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