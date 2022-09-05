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Австралийскому художнику пришлось зарисовать мурал, оскорбивший чувства украинцев

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 08:44
Австралийскому художнику пришлось зарисовать мурал, оскорбивший чувства украинцев - Фото
Фото - Eddie Jim

В Мельбурне на прошлой неделе появился мурал, на котором обнимаются украинский и русский солдат. После огласки и публичного возмущения со стороны украинской общины его пришлось убрать, пишет местное издание WA Today.

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Огромное изображение размером с трехэтажное здание было задумано местным художником Питером Ситоном (CTO) как послание мира, но украинцы расценили его как оскорбление.

Стефан Романив из Австралийской федерации украинских организаций заявил, что изображение напоминает ему насильника, обнимающего жертву. "Что бы подумали люди, если бы на фреске были изображены насильник и жертва в обнимку", — возмутился он.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал мурал крайне оскорбительным для всех украинцев и призвал его удалить.

Ситон услышал возмущение и в ночь на понедельник зарисовал свою картину, попросив прощения у украинской общины.

"Дегуманизация противника – один из элементов войны. Моя работа была только о том, чтобы добавить человеческий фактор в обе враждующие стороны", – попытался он объяснить свою позицию.

  • В Министерстве иностранных дел Украины ранее говорили, что по варварству режим Путина превзошел Третий рейх.
  • Поэтому министр Дмитрий Кулеба считает, что окончательная победа Украины в войне будет только тогда, когда какой-нибудь из будущих лидеров России на коленях попросит прощения за все зло, которое причинило Украине его государство.
Андрій Водяний
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война Австралия мурал
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