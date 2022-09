Австралийскому художнику пришлось зарисовать мурал, оскорбивший чувства украинцев

В Мельбурне на прошлой неделе появился мурал, на котором обнимаются украинский и русский солдат. После огласки и публичного возмущения со стороны украинской общины его пришлось убрать, пишет местное издание WA Today.

Огромное изображение размером с трехэтажное здание было задумано местным художником Питером Ситоном (CTO) как послание мира, но украинцы расценили его как оскорбление.

Стефан Романив из Австралийской федерации украинских организаций заявил, что изображение напоминает ему насильника, обнимающего жертву. "Что бы подумали люди, если бы на фреске были изображены насильник и жертва в обнимку", — возмутился он.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал мурал крайне оскорбительным для всех украинцев и призвал его удалить.

1/ A recently unveiled mural in @Melbourne showing a RU and a UA soldier hugging is utterly offensive to all Ukrainians. The painter has no clue about the RU invasion of Ukraine and it is disappointing to see it done without consulting the Ukrainian community in Melbourne. pic.twitter.com/TCG6s7W9SJ