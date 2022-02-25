Австрия поддержала исключение России из SWIFT
25.02.2022, 17:09
Австрия поддерживает идею исключения России от SWIFT. Об этом заявил 25 февраля на пресс-конференции канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Reuters.
Как сообщается, Австрия поддерживает идею исключения России из глобальной системы межбанковских платежей SWIFT при условии единства в Европейском Союзе по этому вопросу.
Нейтральная Австрия традиционно поддерживает относительно тесные связи с Россией по стандартам ЕС. Она получает 80% природного газа из России и владеет практически третью нефтяной компании OMV, которая является инвестором проекта газопровода Северный поток-2 из России в Германию.
- 24 февраля Зеленский потребовал отключения России от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной.
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