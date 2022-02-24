"Кровь детей будет и на руках сомневающихся". Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT. Об этом глава МИД написал в Твиттере.

"Я не буду дипломатическим по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!" – написал Кулеба.

Ранее сегодня президент Чехии Милош Земан призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ЗСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.