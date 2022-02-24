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"Кровь детей будет и на руках сомневающихся". Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 18:03
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT. Об этом глава МИД написал в Твиттере.

"Я не буду дипломатическим по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!" – написал Кулеба.

"Кровь детей будет и на руках сомневающихся". Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT

Ранее сегодня президент Чехии Милош Земан призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.

Наталия Медведева
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