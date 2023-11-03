Автор резонансной статьи Time о критике насчет анонимов: Это нынешние советники президента

Автор статьи в Time о войне РФ против Украины Саймон Шустер прокомментировал резонанс, вызванный его публикацией. В ток-шоу Украинской правды он заявил, что его "анонимные источники", которые, в частности, критиковал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, - это действующие советники президента.

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"Журналисты несут моральную и профессиональную ответственность за защиту своих источников, когда те просят не называть их имен. Поэтому я должен быть очень осторожным относительно того, что я сейчас скажу и что написано в тексте. Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, речь не идет о сотрудниках Офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках президента Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в одном предложении", - заявил журналист.

Он также подчеркнул, что Алексей Арестович, который после увольнения все чаще начал критиковать Зеленского и украинскую власть, не работает в ОП с весны-лета 2022 года. Как заверил Шустер, они с тех пор не разговаривали.

Журналист сказал, что не ожидал столь бурной реакции на свою статью, и это для него было "большим сюрпризом".

"Мне нужно было показать, насколько сложны обстоятельства. И, я думаю, что именно это шокировало людей", – сказал Шустер.

31 октября Данилов, комментируя статью в Time, автор которой ссылался на анонимные источники, заявил, что у него эта "анонимность" вызывает множество вопросов.

"Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом", – заявил Данилов.

Он также подчеркнул, что у Зеленского есть только одна помощница, и большая проблема, когда СМИ "дают" людям должности, к которым те не имеют отношения.

30 октября 2023 года еженедельник Time написал со ссылкой на собеседников на Банковой, что Зеленский "злой" и "чувствует себя преданным союзниками".

Также помощники президента рассказали, что до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины и "больших сотрясений" в команде Зеленского.

Подоляк заявил, что официальный Киев и Зеленский в частности не считают союзников "предателями", как о том было "субъективно" написано в статье Time.

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