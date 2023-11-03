Автор резонансної статті Time про критику щодо анонімів: Це – чинні радники президента

Автор статті в Time про війну РФ проти України Саймон Шустер прокоментував резонанс, спричинений його публікацією. В коментарі Українській правді він заявив, що його "анонімні джерела", які, зокрема, критикував секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, – це чинні радники президента.

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"Журналісти несуть моральну і професійну відповідальність за захист своїх джерел, коли ті просять не називати їхніх імен. Тому я маю бути дуже обережним щодо того, що я зараз скажу і що написано в тексті. Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про співробітників Офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, в жодному реченні", – заявив журналіст.

Він також наголосив, що Олексій Арестович, який після звільнення дедалі частіше почав критикувати Зеленського та українську владу, не працює в ОП з весни-літа 2022 року. Як запевнив Шустер, відтоді вони не розмовляли.

Журналіст сказав, що не очікував такої бурхливої реакції на свою статтю, і це для нього було "великим сюрпризом".

"Мені треба було показати, наскільки складні обставини. І я думаю, що саме це шокувало людей", – сказав Шустер.

31 жовтня Данілов, коментуючи статтю в Time, автор якої посилався на анонімні джерела, заявив, що в нього ця "анонімність" викликає багато запитань.

"Я думаю, що наші органи мають дати відповідь, що ж це за аноніми, які не вірять у нашу перемогу, а перебувають поруч із президентом", – заявив Данілов.

Він також наголосив, що у Зеленського є лише одна помічниця, і велика проблема, коли ЗМІ "дають" людям посади, до яких ті не мають стосунку.

30 жовтня 2023 року тижневик Time написав з посиланням на співрозмовників на Банковій, що Зеленський "злий" і "почувається зрадженим союзниками".

Також "помічники" президента розповіли, що до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України та "великих струсів" у команді Зеленського.

Подоляк заявив, що офіційний Київ і Зеленський зокрема не вважають союзників "зрадниками", як про те було "суб'єктивно" написано у статті Time.

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