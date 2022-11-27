Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных районов

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции азербайджанской армии. Об этом сообщает Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министерство заявило, что 27 ноября вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана на участке Кельбаджарского района Азербайджана.

Также министерство сообщило, что позиции азербайджанской армии на Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях были обстреляны армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Подразделения армии Азербайжана предприняли "адекватные меры реагирования".

26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года находился под контролем российских военных. По заявлению Баку, это произошло потому, что Ереван так и не выполнил своих обязательств по соглашению 2020 года.

Около полуночи 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвиняют друг друга.

Читайте также: Армения просит Макрона о посредничестве в переговорах с Азербайджаном – Guardian

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.