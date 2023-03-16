Командование в курсе угрозы окружения Бахмута, нужен отход или контрудар — боевой нардеп

Народный депутат, участник войны и полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что командование Вооруженных Сил Украины может принять решение об отводе войск из Бахмута или контрударе в районе города. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, на Донбассе идут наиболее интенсивные бои, а Бахмут является важной точкой для россиян, однако больше не стратегически, а политически.

"Там столкнулись интересы российских политиков, они создают угрозу окружения, наше командование понимает угрозы, город держат", — сказал Костенко.

Он отметил, что командованию ВСУ придется скоро принимать решение — выводить войска из Бахмута или совершать контрнаступательные действия, чтобы разорвать клещи оккупантов.

"Мы уничтожаем наступательный потенциал РФ, который она могла использовать на других направлениях. Все будет зависеть от наших действий. Задача сейчас — перехватить инициативу. Наше руководство об этом думает, нужны резервы, боеприпасы и погода", — резюмировал нардеп.

ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.

ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

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Дмитро Гриниченко

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