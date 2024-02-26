Бахмутское направление: ВСУ ликвидировали группу кадыровского отряда "Ахмат"

Илья Евлаш (Фото: Instagram)

На Бахмутском направлении с целью восстановления своего утраченного положения РФ применяет штурмовые группы, которые под прикрытием артиллерии и дронов пытаются пробить украинскую оборону. Однако противник успеха не имеет и отходит с большими потерями. В частности, в полном составе была уничтожена группа спецподразделения "Ахмат". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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По словам спикера, украинские военные обнаруживают вражеские группы еще во время развертывания, наносят по ним мощное артиллерийское поражение и атакуют беспилотниками.

"Недавно на этом направлении была замечена группа "Ахмат", которая выдвигалась в одном из таких штурмовых отрядов. Их высадили посреди поля, и после этого они попали под плотный минометный и артобстрел. Вся группа была уничтожена", – заявил Евлаш.

Также спикер отметил, что россияне применяют тактику малых штурмовых групп до 10 (иногда до 20) человек, постоянно поддерживая интенсивность наступления. 80% их состава уничтожается. На восстановление оккупанты могут тратить до трех дней.

Тяжелую технику россияне пытаются использовать на расстоянии, за три-четыре километра, поскольку активно работают украинские беспилотники. 60% техники РФ теряет во время десантирования, поэтому пехота идет пешком. И как раз в это время минометчики и артиллеристы ВСУ их ловят на подступах, резюмировал Евлаш.

26 февраля в Генштабе заявили, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. На Бахмутском направлении ВСУ отразили восемь атак россиян.

Лыховий подтвердил, что украинские военные отошли из поселка Ласточкино вблизи Авдеевки. ВСУ организовали оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи.

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