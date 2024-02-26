Бахмутское направление: ВСУ ликвидировали группу кадыровского отряда "Ахмат"
На Бахмутском направлении с целью восстановления своего утраченного положения РФ применяет штурмовые группы, которые под прикрытием артиллерии и дронов пытаются пробить украинскую оборону. Однако противник успеха не имеет и отходит с большими потерями. В частности, в полном составе была уничтожена группа спецподразделения "Ахмат". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
По словам спикера, украинские военные обнаруживают вражеские группы еще во время развертывания, наносят по ним мощное артиллерийское поражение и атакуют беспилотниками.
"Недавно на этом направлении была замечена группа "Ахмат", которая выдвигалась в одном из таких штурмовых отрядов. Их высадили посреди поля, и после этого они попали под плотный минометный и артобстрел. Вся группа была уничтожена", – заявил Евлаш.
Также спикер отметил, что россияне применяют тактику малых штурмовых групп до 10 (иногда до 20) человек, постоянно поддерживая интенсивность наступления. 80% их состава уничтожается. На восстановление оккупанты могут тратить до трех дней.
Тяжелую технику россияне пытаются использовать на расстоянии, за три-четыре километра, поскольку активно работают украинские беспилотники. 60% техники РФ теряет во время десантирования, поэтому пехота идет пешком. И как раз в это время минометчики и артиллеристы ВСУ их ловят на подступах, резюмировал Евлаш.
- 26 февраля в Генштабе заявили, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. На Бахмутском направлении ВСУ отразили восемь атак россиян.
- Лыховий подтвердил, что украинские военные отошли из поселка Ласточкино вблизи Авдеевки. ВСУ организовали оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи.
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