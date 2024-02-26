Бахмутський напрямок: ЗСУ ліквідували групу кадировського загону "Ахмат"

Ілля Євлаш (Фото: Instagram)

На Бахмутському напрямку з метою відновлення свого втраченого положення РФ застосовує штурмові групи, які під прикриттям артилерії та дронів намагаються пробити українську оборону. Однак противник успіху не має і відходить з великими втратами. Зокрема, в повному складі була знищена група спецпідрозділу "Ахмат". Про це в коментарі LIGA.net повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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За словами спікера, українські військові виявляють ворожі групи ще під час розгортання, завдають по них потужного артилерійського ураження й атакують безпілотниками.

"Нещодавно на цьому напрямку була помічена група "Ахмат", яка висувалася в одному з таких штурмових загонів. Їх висадили посеред поля, і після цього вони потрапили під щільний мінометний та артобстріл. Вся група була знищена", – заявив Євлаш.

Також речник зазначив, що росіяни застосовують тактику малих штурмових груп до 10 (подекуди до 20) осіб, постійно підтримуючи інтенсивність наступу. 80% їхнього складу знищується. На відновлення окупанти можуть витрачати до трьох днів.

Важку техніку росіяни намагаються використовувати на відстані, за три-чотири кілометри, оскільки активно працюють українські безпілотники. 60% техніки росіяни втрачають під час десантування, тому піхота йде пішки. І якраз у цей час мінометники та артилеристи ЗСУ їх ловлять на підступах, резюмував Євлаш.

26 лютого в Генштабі заявили, що за добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили вісім атак росіян.

Лиховій підтвердив, що українські військові відійшли з селища Ласточкине поблизу Авдіївки. ЗСУ організували оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі.

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