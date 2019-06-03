Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 13:15

Баканов: Если Рада утвердит мою кандидатуру, буду главой СБУ

Баканов: Если Рада утвердит мою кандидатуру, буду главой СБУ - Фото
Иван Баканов (фото - пресс-служба СБУ)

Первый замглавы СБУ объяснил, от чего зависит его утверждение на пост председателя ведомства

Главу СБУ утвердит Верховная Рада. Об этом сегодня на брифинге заявил первый замглавы СБУ Иван Баканов, отвечая на вопрос, как долго он планирует оставаться в статусе и.о. главы СБУ.

"От меня этот вопрос не зависит, это зависит от Верховной Рады в том числе. Если Верховная Рада утвердит мою кандидатуру - то, соответственно, я буду главой СБУ, если нет - то уже как будет", - сказал он.

На брифинге Баканов заявил, что главная задача СБУ - вывести теневой бизнес из тени, "потому что именно он является кормовой базой для коррупции".

Он не уточнил, приоритет это для всего СБУ или же только для отдела "К".

22 мая президент Владимир Зеленский поставил друга из Квартала 95 руководить СБУ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, Иван Баканов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 