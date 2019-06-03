Баканов: Если Рада утвердит мою кандидатуру, буду главой СБУ

Иван Баканов (фото - пресс-служба СБУ)

Главу СБУ утвердит Верховная Рада. Об этом сегодня на брифинге заявил первый замглавы СБУ Иван Баканов, отвечая на вопрос, как долго он планирует оставаться в статусе и.о. главы СБУ.

"От меня этот вопрос не зависит, это зависит от Верховной Рады в том числе. Если Верховная Рада утвердит мою кандидатуру - то, соответственно, я буду главой СБУ, если нет - то уже как будет", - сказал он.

На брифинге Баканов заявил, что главная задача СБУ - вывести теневой бизнес из тени, "потому что именно он является кормовой базой для коррупции".

Он не уточнил, приоритет это для всего СБУ или же только для отдела "К".

22 мая президент Владимир Зеленский поставил друга из Квартала 95 руководить СБУ.