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Баканов побывал на линии фронта в Широкино: узнал, что там

Баканов побывал на линии фронта в Широкино: узнал, что там - Фото
Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.08.2019, 11:27

На встрече с коллективом главка СБУ в Донецкой и Луганской областях были очерчены "ключевые аспекты реформы СБУ", пишет пресс-центр.

Во время двухдневной рабочей поездки врио председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов побывал в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

Баканова отвезли в штабе ООС одной из воинских частей, а во фронтовом поселке Широкино в Приазовье он "ознакомился с оперативной обстановкой в регионе".

Врио СБУ, о котором сегодня вспоминали в СМИ в связи со скандалом с лоббированием интересов Владимира Зеленского в США, посетил коллектив Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Двадцать восемь лет назад мы получили государство, за свободу и независимость которого боремся до сих пор. И мы должны защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине", - сказал Баканов коллегам на востоке.

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