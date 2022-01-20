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Банки, телеканалы, отели, фабрики. Журналисты нашли "миллиарды Назарбаева"

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 10:28
Банки, телеканалы, отели, фабрики. Журналисты нашли
Нурсултан Назарбаев (Фото – akorda.kz)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распоряжается активами общей оценочной стоимостью не меньше $8 млрд, которые распределены в четырех фондах. Об этом говорится в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Vласть и Kloop.

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Фонды Назарбаева, как сообщают журналисты, владеют банками в Казахстане, Кыргызстане и России, телеканалами, отелями, торговыми центрами, фабриками.

По их информации, в активах есть театр, частный самолет стоимостью свыше $100 млн, поле для гольфа, облигации и наличные.

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Всего, по данным авторов расследования, за время своего президентства Назарбаев основал четыре благотворительных фонда: "Назарбаев Фонд", "Фонд Нурсултана Назарбаева", "Фонд Демеу" и "Елбасы Фонд".

Журналисты отмечают, что формально все активы Назарбаеву не принадлежат. Юристы, к которым обратились расследователи, утверждают, что "лидер нации" их контролирует и может продавать или передавать.

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Александр Матвиенко
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Нурсултан Назарбаев активы имущество казахстан
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