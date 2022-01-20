Банки, телеканалы, отели, фабрики. Журналисты нашли "миллиарды Назарбаева"
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распоряжается активами общей оценочной стоимостью не меньше $8 млрд, которые распределены в четырех фондах. Об этом говорится в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Vласть и Kloop.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Фонды Назарбаева, как сообщают журналисты, владеют банками в Казахстане, Кыргызстане и России, телеканалами, отелями, торговыми центрами, фабриками.
По их информации, в активах есть театр, частный самолет стоимостью свыше $100 млн, поле для гольфа, облигации и наличные.
Читайте также: "Я пенсионер". Назарбаев объявился и записал обращение: видео
Всего, по данным авторов расследования, за время своего президентства Назарбаев основал четыре благотворительных фонда: "Назарбаев Фонд", "Фонд Нурсултана Назарбаева", "Фонд Демеу" и "Елбасы Фонд".
Журналисты отмечают, что формально все активы Назарбаеву не принадлежат. Юристы, к которым обратились расследователи, утверждают, что "лидер нации" их контролирует и может продавать или передавать.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты: люди требовали снизить цены на сжиженный газ, затем – отставки правительства и ухода из политики Назарбаева.
- Токаев 5 января обратился за помощью в ОДКБ. Россия и союзники ввели войска, а уже 13 января состоялась церемония завершения "миротворческой операции".
- На фоне массовых протестов в Казахстане, четыре казахстанских миллиардера, включая дочь и зятя бывшего президента Назарбаева, стали на $3 млрд беднее.
- LIGA.net вела хронику с главными новостями из Казахстана.
Читайте мнение: Казахстан. Короткий урок для Украины
Комментарии