Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с конца 2021 года появился на публике: он записал видеообращение к народу, которое выложено в его YouTube-канале.

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"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в СМИ, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", – сказал он.

После начала провалившейся революции в стране Токаев отстранил Назарбаева от должности пожизненного председателя Совбеза Казахстана. Местонахождение Елбасы до сих пор было неизвестно.

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Он добавил, что Токаев "обладает всей полнотой власти" и "в скором времени будет избран председателем партии Nur Otan". "Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", – заявил Назарбаев.

Бывший президент страны говорит в ролике, что целью "организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства". Назарбаев добавил: "Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства".

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Евгений Пилипенко

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